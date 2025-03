Gemma Galgani, finita anche con Orlando: escono i retroscena

Tra Gemma Galgani e Orlando di Uomini e Donne è già finita la frequentazione che era partita con tanto entusiasmo da parte della dama torinese. A differenza delle altre volte, a questo giro la responsabilità pare essere tutta del cavaliere che dopo una segnalazione di Tina Cipollari ha perso completamente credibilità nel programma di Maria De Filippi. E ancora una volta, Gemma ne esce delusa sebbene si fosse creata una grande aspettativa sul pretendente romano, approdato a Uomini e Donne proprio per lei.

L’ex finanziere si era presentato come un uomo completamente libero e interessato a Gemma Galgani, portando sorrisi nella sua vita grazie al suo modo di fare e alle sue battute in romano. Eppure, dopo poco tempo sono usciti gli altarini: durante le esterne ha rifiutato il bacio e ogni tipo di contatto fisico, alimentando così i sospetti sulla sua trasparenza. Gemma, infatti, dopo aver visto tanta freddezza nei suoi confronti e non fidandosi più della sua buona fede, ha deciso di troncare tutto con l’appoggio della De Filippi che in modo piuttosto palese si è mostrata sospettose nei confronti dell’uomo.

Tina Cipollari e la segnalazione su Orlando: “Fidanzato da anni con una russa“

Quando tutto sembrava andare per il meglio, a parte i baci mancati, Tina Cipollari ha rotto la magia tra Gemma Galgani e Orlando a Uomini e Donne. Il pubblico è rimasto senza parole nel sapere che secondo la segnalazione dell’opinionista il cavaliere sarebbe fidanzato da oltre dieci anni con una donna russa. Ecco cos’ha fatto sapere Tina in una delle ultime puntate: “Maria, io dovrei dire una cosa. Ho parlato con una signora che ti conosce molto bene“. Poi ha aggiunto: “Mi ha detto che ti frequenti con una donna russa da circa 20 anni. Hai questa relazione dove lei vive in Russia, ma spesso viene giù“.

Gemma Galgani è rimasta attonita sentendo le sue parole, mentre Orlando si è immediatamente difeso dicendo che questa donna esiste, ma che ormai la relazione è chiusa: “L’ho amata molto“, precisa, confessando di averla vista per l’ultima volta ad ottobre. Tina Cipollari e Gemma restano convinte che sotto sotto, qualcosa non torna: perchè non la bacia mai durante le esterne? L’opinionista spiega che il mancato contatto fisico deriva dal fatto che è impegnato, mentre la Galgani rimane delusa per l’ennesima volta. Ma le mosse di Orlando non finiscono qui! Il cavaliere ha provato a giocarsi l’ennesima carta con Maria De Filippi.

Orlando, la tattica finita male per rimanere a Uomini e Donne

Sotto pressione a causa della delusione in studio, Orlando prova a fare la mossa tattica per rimanere in puntata. “Ti interessa qualcuna?“, gli chiede Maria De Filippi, e lui inizia a tergiversare, prendendo tempo per avere i riflettori puntati addosso. Il cavaliere spiega di essere incuriosito da Marina, la quale però non ricambia e lo studio inizia a metterlo alle strette per farlo uscire dal programma. Infatti, il pubblico, Tina Cipollari e Gemma Galgani iniziano a fare pressione affinchè esca dal dating show e alla fine lascia lo studio.

Continuano così i fallimenti di Gemma a Uomini e Donne, che soprattutto negli ultimi anni porta avanti trame sempre identiche a quella che abbiamo appena visto. In particolare, l’ultima relazione con Fabio Cannone le ha fatto perdere le speranze: dopo aver vissuto un inizio idilliaco ha scoperto che lui frequenta ancora una donna spagnola.