Gemma e Silvio, il gesto di Gianni a Uomini e Donne non piace al web/ Interviene Maria De Filippi!

Gemma Galgani messa alle strette da Gianni Sperti a Uomini e Donne: ‘colpa’ di Silvio

Continua la conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio a Uomini e Donne. Tra alti e bassi, i due protagonisti del trono Over continuano a frequentarsi ed è proprio il cavaliere a manifestare un forte interesse per la dama, anche dal punto di vista fisico. Non mancano però critiche in studio nei confronti della Galgani, rea, secondo gli opinionisti, di mostrare ben poco entusiasmo rispetto a questa frequentazione.

A metterla sotto torchio è soprattutto Gianni Sperti, notando in lei ben poco slancio nei confronti di Silvio. “Non hai fatto mezzo sorriso, sembri terrorizzata!” l’ha infatti ammonita l’opinionista di fronte alle proposte fatte in studio dal cavaliere da lei accolte tiepidamente. “Fare l’amore è la cosa più bella che esista, perché ti vergogni? In passato neppure abbiamo dovuto chiederti, lo dicevi tu da sola quello che facevi…” ha tuonato ancora Sperti, con fare pungente.

Gemma sbotta contro Gianni, Maria De Filippi interviene: il web accusa

Gemma non ha reagito bene agli attacchi di Gianni, e ha dunque sbottato: “Non lo so, mi sembra l’inquisizione! Ma cosa devo fare? Non è che non sono stupita, ne abbiamo già parlato, sono cose che so, non è una mancanza di reazione!” Di fronte all’insistenza di Gianni nell’entrare nell’intimità di Gemma e Silvio, Maria De Filippi è dunque intervenuta, bacchettando il suo opinionista: “Gianni ma tanto in questa settimana si vedono, no? Vedremo! Diamogli il tempo di vedersi! Lei sente la pressione, tu le stai mettendo l’ansia da prestazione! Per lei ci devono essere le condizioni, non un’ansia da calendario!” L’atteggiamento di Sperti con Gemma è stato d’altronde criticato anche da una parte del pubblico di Uomini e Donne che ha trovato la sua insistenza fuori luogo.

