Gemma e Sirius, esterna “da fiaba” a Uomini e donne/ Lei: “Cosa provi per me?”

La bella esterna di Uomini e donne che vedrà come protagonisti Gemma Galgani e Sirius andrà in scena oggi in apertura della nuova puntata della settimana che ci terrà incollati fino a venerdì o quasi. La trasmissione è quasi agli sgoccioli così come la conoscenza tra la dama e il bel Nicola, il 26enne che l’ha conquistata tramite chat e che presto dovrà dire la sua su quello che prova per lei, prima che Uomini e donne finisca. In un primo momento si era parlato della conclusione a fine maggio, ma poi tutto è stato rimandato a giugno, sarà quello il momento in cui Nicola dovrà dire la sua su quello che prova per Gemma? A quanto pare no visto che il promo della puntata di oggi rivelano dettagli importanti su quella che sarà un’esterna da sogno, da fiaba, in cui Gemma si presenterà con il suo bell’abito in stile principessa, e lui rimarrà lì ad attenderla sognante con il suo abito da sera. Come finirà tra loro?

GEMMA GALGANI METTE ALL’ANGOLO SIRIUS IN ESTERNA: “COSA PROVI PER ME?”

La loro esterna da fiaba in un salone delle feste nella puntata di oggi di Uomini e donne avrà ad un certo punto un momento di alta tensione, momento in cui Gemma Galgani si avvicinerà a Sirius e gli chiederà: “Ma tu cosa provi?”. Dopo tante polemiche e quello che è successo con Tina e poi con Valentina Autiero (con la quale Sirius ha ballato) sembra proprio che la dama avrà finalmente un momento di lucidità e metterà alle strette il suo cavaliere chiedendo informazioni su quello che prova per lei e non solo. Quale sarà la risposta del bel Nicola? Il promo non lo svela ma tra un paio di ore lo scopriremo in onda.



