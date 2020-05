Gemma e Sirius, Fabrizio Cilli Vs Uomini e Donne/ “Io cacciato per l’età, lui però..”

Pubblicità

L’arrivo di Nicola Vivarelli, vero nome di Sirius, a Uomini e Donne ha sconvolto un po’ tutti e ha scatenato moltissime polemiche. Il ragazzo ha solo 26 anni ma si dice interessato alla 71enne Gemma Galgani, e pronto a corteggiarla. Tanti si sono scagliati contro di lui, così come contro la dama, ma nelle ultime ore è anche la redazione di Uomini e Donne a finire sotto accusa. Un ex cavaliere ha infatti fatto sentire la sua voce sui social in quanto, a suo dire, vittima di un’ingiustizia. Lui è Fabrizio Cilli che lo scorso anno si presentò nello studio di Canale 5 proprio per corteggiare Gemma ma fu accusato da tutti di mentire, visti i suoi 42 anni. Alla fine Fabrizio ricorda di essere stato cacciato in quanto additato da tutti di fingere per ottenere visibilità. Ecco perché, di fronte alle immagini del 26enne Sirius, Fabrizio ha deciso di dire la sua.

Fabrizio Cilli contro Uomini e Donne: “Due pesi e due misure”

Sui social l’ex cavaliere di Uomini e Donne è un fiume in piena e scrive: “A Uomini e Donne quindi le regole non sarebbero uguali per tutti”, e ancora “Vorrei sapere cosa ne pensa Gianni Sperti e lo staff di Maria De Filippi… Mi avevano cacciato perché fingevo… Allora come stanno le cose? Avevo 42 anni l’anno scorso. Le regole non valgono per tutti mi sembra (…) Maria mi ha deluso”. Inoltre svela di aver contattato poi Gemma Galgani ma di essere stati bloccato dalla dama su Whatsapp. Infine accusa la redazione di aver avuto “Due pesi e due misure” di fronte alla stessa situazione. Ci sarà la replica dai diretti interessati?



