Gemma e Sirius, nuovo avvistamento a Roma/ Da Temptation Island ai primi dubbi…

Non si fermano i gossip su Gemma Galgani e Sirius. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha concluso questa stagione televisiva proprio nel pieno della conoscenza con Nicola Vivarelli, il 26enne che si è detto molto interessato a lei, e molti ora si chiedono come stia proseguendo la conoscenza. Dopo un primo avvistamento risalente a qualche giorno fa, Gemma e Sirius sono stati nuovamente beccati a Roma. Lo conferma Francesco Fredella a Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5, ammettendo di averli visti personalmente a Via del Corso. La frequentazione tra la Galgani e Nicola starebbe dunque continuando, d’altronde si fanno sempre più insistenti le voci di una loro incursione a Temptation Island, dove ormai le riprese hanno avuto inizio.

Gemma Galgani, dubbi su Sirius? Dalle voci su Temptation Island a quelle della rottura imminente…

Gemma Galgani e Sirius potrebbero essere a Roma con la redazione proprio per discutere di Temptation Island e di un loro possibile sbarco in Sardegna. Voci che, per il momento, continuano a rimanere solo indiscrezioni, dunque prive di qualsiasi conferma. Intanto c’è anche un’altra voce che li riguarda, stavolta però non proprio positiva. Stando infatti a quanto dichiara Amedeo Venza, Gemma inizierebbe a nutrire le prime perplessità verso il ragazzo. “Persone molto vicine dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza. – ha spifferato Venza, per poi sentenziare – Io direi che sarebbe anche ora di mettere fine a questa barzelletta.” Cosa accadrà adesso?



