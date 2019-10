Gemma e Tina/ Uomini e Donne: “Piangi per uno sconosciuto?”, poi il medico in studio…

Questo pomeriggio andranno in onda a partire dalle 14.45, le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del dating show. Spazio, dopo i nuovi confronti, anche per i siparietti in scena tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due effettive protagoniste della parte senior. Presenti in studio anche Gianni Sperti e Tinì Cansino, così come dame e cavalieri seduti l’uno di fronte all’altro. Gemma nel corso dell’appuntamento di questo pomeriggio, si dispererà ampiamente per la decisione da parte di Jean Pierre di mettere da parte la loro breve frequentazione. La dama infatti, ha confidato di essere attratta dall’uomo e di volerlo frequentare. Lui però, non ha mai mostrato interesse, nonostante sia arrivato in studio di sua iniziativa proprio per poterla corteggiare. Questo spaccato TV con relative lacrime della torinese, faranno in modo di incendiare l’animo di Tina, che ancora una volta se la prenderà contro la nemica.

Uomini e Donne, trono over: oggi in onda i nuovi siparietti di Gemma Galgani e Tina Cipollari

Gemma Galgani dopo avere ricevuto il due di picche da Jean Pierre, perderà totalmente il controllo. Con la pubblicazione di un video su Witty TV, abbiamo avuto modo di scoprire le anticipazioni di oggi. Ed infatti, dopo avere raggiunto il cavaliere del dietro le quinte, la dama si sentirà male tanto da fare arrivare il dottore in studio per poterle misurare la pressione. Gianni Sperti e Tina Cipollari quindi, rimarranno assolutamente sconvolti per l’atteggiamento troppo esagerato della dama, tanto da farglielo notare. “Dopo questa penso che abbiamo capito lo stato mentale di questa donna”, afferma l’opinionista. “Stai piangendo per uno sconosciuto”, continua l’ex moglie di Kikò Nalli (e non ha nemmeno torto…). Staremo a vedere quanto durerà questo nuovo siparietto e, soprattutto, in che modo si concluderà. Per poterlo scoprire, vi invitiamo a guardare la nuova puntata in onda oggi su Canale 5 dalle 14.45.

