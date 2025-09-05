Gemma Galgani, a Uomini e Donne Magazine, svela il suo riturale quotidiano a cui non rinuncia mai sia d'inverno che d'estate.

Gemma Galgani è tornata ufficialmente nel parterre del trono over e ha iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne con il botto. La dama di Torino, infatti, ha conosciuto due nuovi cavalieri e come svelano le anticipazioni delle prime registrazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, sta conoscendo Mario nei confronti del quale ha già mostrato un atteggiamento da “innamorata”. Con Mario sul quale c’è stata un’importante scoperta, Gemma ha iniziato una frequentazione che, finora, la sta rendendo serena e felice.

La dama storica del trono over ha così iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne con molta fiducia di poter trovare finalmente l’uomo giusto e vivere la favola che sogna da tantissimi anni. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della stagione, Gemma si è raccontata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione di canale 5.

Gemma Galgani e la sua abitudine quotidiana: le parole della dama del trono over

Gemma Galgani ha aperto le porte della sua casa di Torino e al magazine ufficiale di Uomini e Donne ha svelato quella che è la sua giornata tipo. La dama di Torino che non riesce a poltrire, svela di bere un caffè appena sveglia davanti al telegiornale. Successivamente si concede la vera colazione al bar dove si ferma anche per leggere La Stampa e se non ha impegni particolari si concede anche una passeggiata in bicicletta per poi tornare a casa e occuparsi delle varie faccende. Gemma, poi, svela quelle che sono le sue abitudine:

“Al mattino un bagno rilassante nella vasca preparato con l’aggiunta di sale marino integrale , un vero toccasana per combattere la ritenzione idrica. La sera, invece, mentre faccio qualche semplice esercizio di meditazione , accendo il mio palo santo, un legno naturale con un profumo intenso e agrumato in grado di trasferire energia positiva. Immancabile, poi, una tisana calda, sia d’inverno che d’estate“, svela la Galgani.