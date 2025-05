Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? La dama in crisi

Gemma Galgani sempre più in crisi a Uomini e Donne. Nella puntata del 5 maggio 2025, Maria De Filippi manda in onda il filmato dell’esterna fatta dalla dama di Torino con Arcangelo durante la quale, a detta di Tina Cipollari, ci sarebbero stati vari ammiccamenti da parte di Gemma che avrebbe imbarazzato il cavaliere. In studio, così, Tina Cipollari punzecchia la dama. “Ma tu puoi fare ancora questi giochetti?”, chiede la bionda opinionista. “Alla tua età ancora a fare questi giochetti con l’oliva? Quell’uomo era sconvolto e scocciato che non sapeva come allontanarti. La fai finita di proporti?”, dice ancora la bionda opinionista.

“Non la finisco perché le cose le faccio apertamente. Fermati perché stavolta lascio tutto e me ne vado”, sbotta la dama di Torino. In studio, poi, arriva Arcangelo che svela di non essere stato affatto imbarazzato da Gemma e di voler continuare a conoscere la dama di Torino.

Gemma Galgani, lite con Marina a Uomini e Donne

Arcangelo, poi, ammette di essere più coinvolto da Marina che spiega di aver anche baciato Arcangelo. “Siamo stati a cena, poi siamo stati in camera mia, ci siamo abbracciati e ci siamo dati qualche bacio a stampo”, spiega la dama che poi svela di non essere andata oltre perché non sa com’è la situazione con la Galgani. Dopo il ballo, Gemma non trattiene le lacrime e spiega di essere stanca di tutta la situazione.

Gemma, così, annuncia di non voler fare più nulla per Arcangelo che ammette che con Marina sarebbe andato oltre ma di voler continuare comunque a conoscere la dama di Torino che, dopo l’iniziale sfogo per la lite con Tina, sceglie comunque di restare in trasmissione.