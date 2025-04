Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Nelle ultime ore corre la notizia che vedrebbe la dama torinese fuori dal programma di Canale 5. Sembrerebbe, infatti, che dopo quindici anni di permanenza nel dating show abbia finalmente incontrato l’uomo della sua vita. Un colpo di scena che nessuno si aspettava e che ha sconvolto tutti, a partire da Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno dichiarato di averla vista sorridente e con gli occhi innamorati dopo tantissimo tempo.

Gemma Galgani umiliata a Uomini e Donne/ "Non vedevo l'ora che finisse la serata". Ecco cos'è successo

Nell’edizione corrente, infatti, la dama non era stata particolarmente fortunata e molte sono state le delusioni ricevute. Invece, nell’ultima puntata è arrivata felicissima dicendo di essere molto contenta per la conoscenza con Arcangelo. Lui, bergamasco di origini, si è presentato a tutti gli effetti come un galantuomo che l’ha sempre difesa utilizzando un linguaggio estremamente rispettoso nei suoi confronti. A dare il numero di telefono è stata lei, ma il cavaliere ha dichiarato di aver ricambiato con tanto piacere. Insomma, al momento sembra sia la persona perfetta per Gemma Galgani, che ormai da troppo tempo aspetta l’anima gemella.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 aprile 2025/ Nadia assente, Isabella chiude con Diego

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Il pubblico adora Arcangelo

Dopo tanti rifiuti e un lunghissimo periodo di stop amoroso, Gemma Galgani si è rimessa in gioco a tutti gli effetti. La donna è stata più volte accusata di prendere in giro gli uomini e la trasmissione dato che tutte le volte che un uomo apparentemente tranquillo e sincero le si avvicinava, lei non ricambiava il sentimento. Al contrario ha sempre inseguito uomini tendenzialmente diversi mettendosi in situazioni scomode per sè stessa e per gli altri. Come dimenticare la famosa storia d’amore con Giorgio Manetti, oppure l’epopea vissuta con l’ultimo corteggiatore di origini statunitensi Fabio Cannone, con il quale tutto è finito nel nulla abissale dopo una segnalazione choc.

Gemma e Orlando, perché si sono lasciati a Uomini e Donne?/ Vero motivo hot: “Ha rifiutato il…”

Al contrario di molti cavalieri che si sono presentati nell’ultimo periodo, Gemma Galgani ha finalmente accanto una persona che potrebbe dare davvero una bella svolta alla sua vita. Arcangelo si è presentato come un uomo corretto e rispettoso nei suoi confronti e nonostante sia da poco approdato a Uomini e Donne, il pubblico lo adora già per le sue risposte secche e sincere e per il modo in cui si è presentato a Gemma. Sarà con lui che la dama lascerà il programma? Finalmente potrebbe aver trovato l’amore della sua vita. Voi che dite?