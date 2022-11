Gemma Galgani accuse da ex dama di Uomini e Donne/ “Vuole un toy boy”

Gemma Galgani, ex dama la critica: “Vuole uomini giovani, non vecchietti”

Gemma Galgani è decisamente il volto storico di Uomini e Donne, dopo 12 anni nel dating show condotto da Maria De Filippi. La sua popolarità è indiscutibile, eppure non riesce ancora a trovare l’amore e l’uomo giusto. La dama torinese ha avuto una relazione importante con Giorgio Manetti e, da lì, tantissime frequentazioni rivelatosi dei fuochi di paglia.

Come riporta Nuovo Tv, i più maliziosi pensano che Gemma Galgani sia attratta da uomini molto più giovani e sarebbe questo il motivo che l’ha spinta a ricorrere alla chirurgia estetica. Una ex dama della trasmissione ha dichiarato: “Altro che arzilli vecchietti, a lei piacciono la pelle tonica e i muscoli definiti. Voleva “ringiovanire” per aggiudicarsi un toy boy“. Su questo è d’accordo anche Tina Cipollari che, con il suo solito sarcasmo, aggiunge: “Peccato che la sua situazione sia peggiorata dopo i ritocchi, i risultati non sono evidenti“. Ma cosa pensa davvero Gemma Galgani sul suo ipotetico compagno ideale?

Gemma Galgani, e il suo uomo ideale: “Deve essere sincero e leale”

Gemma Galgani sta cercando da anni 12 anni l’uomo dei suoi sogni, con cui possa uscire da Uomini e Donne sotto una cascata di petali rossi. Quel momento però, non è ancora arrivato ma la dama torinese non ha mai smesso di credere che presto arriverà il suo principe azzurro.

Ai microfoni di Nuovo Tv, Gemma Galgani ha svelato qual è il suo uomo ideale: “Deve essere sincero, leale e affettuoso con cui condividere momenti piacevoli.” La dama aggiunge: “Seguirò sempre il mio cuore, ma mi costruirò sempre una piccola corazza per proteggermi da corteggiatori con finti interessi“. Il volto televisivo, dunque, non demorde e ad oggi sta conoscendo un nuovo cavaliere, Giovanni. Come andrà a finire, sarà lui l’uomo dei suoi sogni? Non rimane che vedere le sue prossime mosse.

