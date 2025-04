Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne?

Gemma Galgani cerca da anni l’uomo della sua vita. Da Giorgio Manetti a Marco Firpo fino ai cavalieri conosciuti nelle ultime edizioni del trono over di Uomini e donne, sono tanti i cavalieri con cui la dama di Torino ha provato a costruire una storia senza riuscirci. Gemma, infatti, ha lasciato la trasmissione solo con Ennio con cui, però, la storia finì prima del matrimonio. Ad oggi, è ancora single e, nonostante le varie delusioni vissute, continua a non arrendersi e a tuffarsi sempre in nuove conoscenze, ultima quella con Arcangelo, un nuovo cavaliere del parterre a cui ha lasciato il numero di telefono.

Anticipazioni Uomini e Donne, settimana dal 22 al 24 aprile 2025/ Nadia assente, caos Isabella e Diego

Arcangelo, come ha raccontato lui stesso durante il primo confronto al centro dello studio di Uomini e Donne, ha accettato volentieri il numero di Gemma con cui è poi uscito. Tra i due, già al primo appuntamento, c’è stato un bacio e, in studio, la dama è apparsa entusiasta al punto che in tanti pensano ad un addio al programma per vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori.

Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne? L'indiscrezione: "Ha trovato l'amore"/ Chi è il nuovo fidanzato

Gemma Galgani non lascia Uomini e Donne: ecco perché

Nonostante i rumors su un presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne insieme ad Arcangelo, la dama resterà nel parterre del trono over. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nelle prossime puntate del dating show di canale 5, Gemma si ritroverà a vivere un altro momento difficile. Quello che sembrava l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale della vita della dama di Torino, infatti, si trasformerà nell’ennesima delusione.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Arcangelo e Gemma si diranno definitivamente addio. Il motivo? Lui mostrerà interesse nei confronti di un’altra dama ovvero Marina. Il cavaliere non nasconderà di provare un interesse maggiore per Marina portando così Gemma a chiudere la frequentazione non volendo competere con un’altra dama e non volendo essere la seconda scelta.

Gemma Galgani umiliata a Uomini e Donne/ "Non vedevo l'ora che finisse la serata". Ecco cos'è successo