Gemma Galgani, amara delusione a Uomini e Donne/ Roberto lascia il programma e…

Gemma Galgani resta senza corteggiatori a Uomini e Donne

Amara delusione per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne del 25 ottobre. Dopo il momento dedicato a Tina Cipollari che ha presentato il suo libro spiegando di aver deciso di non regalare copie a nessuno, Maria De Filippi concede la parola a Silvia, una delle nuove dame del parterre del trono over che stava uscendo con Roberto, il cavaliere che stava conoscendo anche Gemma Galgani. La dama di Torino aveva personalmente lasciato il numero di telefono a Roberto con cui aveva cominciato una frequentazione.

Nonostante il bel feeling e l’ammissione da parte di Gemma di un forte interesse, tra i due non c’è mai stato un bacio. Il cavaliere, al centro dello studio, ha più volte ribadito di non voler baciare prima di essere sicuro del proprio interesse. Una scelta che non ha mai convinto Gianni Sperti e Tina Cipollari anche se Gemma ha scelto di fidarsi. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, però, per la dama di Torino, è arrivata la doccia fredda.

Gemma Galgani spiazzata da Roberto a Uomini e Donne

Oltre a conoscere Gemma Galgani, Roberto ha frequentato anche altre dame del trono over di Uomini e Donne tra cui Silvia che, oggi, ha annunciato la scelta del cavaliere di lasciare definitivamente il programma. Silvia svela di aver parlato con Roberto il quale le ha annunciato la decisione di non tornare in studio perchè si è sentito a disagio al centro dello studio dopo l’ultimo appuntamento con la Galgani.

Gemma non nasconde l’amarezza e la delusione per la decisione di Roberto in cui credeva fortemente e con il quale sperava di poter costruire una storia da favola che sogna da tempo.

