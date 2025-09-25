Gemma Galgani esce con Pasquale, nuovo cavaliere del trono over e nello studio di Uomini e donne si confronta con lui.

La nuova stagione del trono over di Uomini e donne, per Gemma Galgani, è iniziata nel migliore dei modi. Sin dalla prima puntata, in trasmissione, per la dama di Torino, sono arrivati due cavalieri pronti a conoscerla, a corteggiarla e a farle dimenticare le delusioni sentimentali del passato. Davanti a Gemma si sono accomodati Pasquale e Antonio: il primo è napoletano ed è un imprenditore nel settore degli occhiali mentre il secondo è un chimico.

“Vengo da Napoli, non mi sono mai sposato anche se ho una figlia di 32 anni che, il mese prossimo, porterò all’altare. Sono un chimico e e in Italia ho abitato ovunque ma anche all’estero perché lavoravo per una multinazionale”, ha detto Antonio presentandosi a Gemma e al parterre mentre la presentazione di Pasquale ha dato vita ad una discussione con Tina Cipollari.

Gemma Galgani esce con Pasquale a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Antonio e Pasquale, Gemma Galgani ha deciso di far restare in trasmissione entrambi per poterli conoscere. Nella puntata di Uomini e Donne del 25 settembre 2025, Maria De Filippi annuncia l’ingresso in studio di Gemma e Pasquale che arrivano insieme accomodandosi l’uno di fronte all’altra.

“Sono un po’ scombussolata”, dice la dama di Torino che ha cominciato la nuova stagione con tanti buoni propositi. Tuttavia, la frequentazione tra i due è destinata a finire perché nelle prossime puntate del dating show di canale 5, Gemma comincerà ad uscire con Mario Lenti con cui scatterà, da parte sua, un feeling speciale.

