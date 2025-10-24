Dopo aver pianto per Mario Lenti, Gemma Galgani sbotta a Uomini e Donne e attacca il cavaliere del trono over.

Gemma Galgani, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, ha pianto tantissimo per Mario Lenti ammettendo di essersi innamorata e di aver pensato di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita. La dama del trono over, tuttavia, dopo aver sperato di poter riconquistare il cavaliere pugliese, ha dovuto accettare la sua scelta. “Mario continua a conoscere sia Cinzia che Isabella”, annuncia Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025 dando il via, poi, al monologo di Gemma che si scaglia contro Mario.

La dama di Torino, infatti, spiega di aver rivisto le puntate e di aver visto una Gemma disperata in cui non si è riconosciuta. Gemma, così, ha deciso di riprendere in mano la propria vita attaccando duramente Mario e accusandolo di averla usata.

Gemma Galgani contro Mario Lenti: cos’è successo a Uomini e Donne

“Ho smesso di avere gli occhi a cuoricino”, sbotta Gemma Galgani che ha smesso di piangere per Mario Lenti dopo aver visto in televisione una sua versione che non le è piaciuta affatto. “Qui dentro ho fatto per te ciò che non ho fatto per nessun altro. Le lacrime che ho versato per te non le ho versate per nessun altro”, dice ancora la dama di Torino.

“Mi hai letteralmente usata”, dice ancora Gemma convinta che il suo interesse abbia permesso a Mario di acquisire visibilità. Inaspettatamente, con Gemma, si dice d’accordo Magda che poi chiede scusa alla Galgani avendo visto in lei un vero interesse dopo gli scontri avuti nelle precedenti puntate.