Gemma Galgani bullizza Tina Cipollari?/ “Dietro le quinte mi dice che sono grassa!”

Non c’è puntata del trono Over di Uomini e Donne che non sia caratterizzata dalle loro liti. Tina Cipollari e Gemma Galgani, d’altronde, sono ormai le protagoniste indiscusse dello show, anche se una parte del pubblico è ormai stufo delle loro liti, tanto da chiedersi se queste possano prima o poi finire. Sono tanti i telespettatori che vorrebbero la loro riappacificazione, ma si tratta di una cosa realizzabile? Stando alle dichiarazioni fatte da Tina Cipollari nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, pare proprio di no. L’opinionista, invece, ha svelato: “Non mi interessa la pace, perché tanto non diventerà mai una amica. Da casa tante cose non si vedono, perché lei a telecamere spente me ne fa e me ne dice di tutti i colori.” confessa la Cipollari. E non è tutto qui.

Tina Cipollari, accuse pensati per Gemma Galgani

Tina Cipollari ha dichiarato che Gemma Galgani non sarebbe proprio come il pubblico di Uomini e Donne la vede in studio. Anzi ammette: “Si merita ciò che ha. – sbotta la bionda opinionista, che ancora racconta – Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile. Questa è la verità.” Accuse pesanti quelle della Cipollari, che lancia poi un’ulteriore stoccata alla rivale: “Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori.” Come replicherà la Galgani alle accuse di Tina? Di certo lo scopriremo nelle prossime puntata di Uomini e Donne.

