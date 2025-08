Gemma Galgani cambia look prima di Uomini e Donne: ecco cosa ha fatto ai capelli la storica dama del daytime di Maria De Filippi.

Secondo alcuni rumors accreditati le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne si terranno a fine Agosto. La scelta dei tronisti è ancora in corso anche se a quanto pare sarebbero stati convocati due volti di Temptation Island 2025. L’attenzione è tutta rivolta verso il trono over: chi tra i cavalieri e dame note tornerà in studio? Sicuramente non mancherà Gemma Galgani che non ha ancora rinunciato al suo sogno di trovare la sua anima gemella.

Gemma presiede nel daytime di Maria De Filippi da più di 10 anni, nel corso dei quali ha conosciuto vari cavalieri, ma nessuno per cui valesse la pena lasciare il programma. Per molti addetti ai lavori e anche fans la storica dama dovrebbe chiudere la sua esperienza a Uomini e Donne e approfittare della popolarità conquistata per affermarsi sui social o magari anche in tv. Il suo percorso nel daytime sembra non trovare la giusta via e Tina Cipollari non ha mancato di farglielo notare.

E invece Gemma si prepara a tornare in video. Nei giorni scorsi si è mostrata sui social con un nuovo look che non poteva passare inosservato ai suoi followers. La dama torinese è apparsa in alcune storie dove si trova dal parrucchiere ed è intenta a dare un taglio e una piega più attuale e contemporanea ai suoi capelli: ecco com’è cambiata.

Gemma Galgani: “La mia frangetta fluttuante”

A poche settimane dalla prima registrazione della prima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha pensato di tare un taglio ai suoi capelli. La dama ha optato per un caschetto appena sopra le spalle, più corto di quello che porta di solito, e un colore leggermente più chiaro. Ma quel che colpisce è la sua “frangetta fluttuante”, così l’ha definita la Galgani.

Un tocco nuovo, perfetto per apparire in video, e finalizzato ad ottenere l’attenzione di qualche nuovo cavaliere. Gemma ha ricevuto tantissimi complimenti dai fans che non hanno mancato di dirle quanto è bella e affascinante, ma soprattutto stimano il suo essere sempre curata e attenta ad ogni dettaglio dei suoi look. Sarà l’anno giusto per Gemma? Riuscirà a trovare il pretendente giusto per lei? I fan di Gemma ci sperano e si augurano di vederla presto felice ed innamorata.

Uomini e Donne, quando torna in onda

Le prime puntate di Uomini e Donne come di consueto verranno registrate durante la pausa estiva, mentre la messa in onda del daytime più seguito della tv è prevista per la seconda metà di settembre. Non ci sono però ancora conferme ufficiali, ma solo diversi rumors a quanto pare più che accreditati.

Tuttavia la redazione e la stessa Maria De Filippi, reduci dalla fine del successo di Temptation Island, sono al lavoro per selezionare i nuovi tronisti, convocare cavalieri e dame che durante l’estate non hanno trovato l’amore, ma anche per cercare qualche volto nuovo che possa vivacizzare il trono over.