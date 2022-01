Gemma Galgani chi è e rapporto con Tina Cipollari/ “Basta offese nei miei confronti”

Gemma Galgani e il suo desiderio di innamorarsi

Gemma Galgani lascia momentaneamente Uomini e Donne per un’intervista doppia in compagnia della rivale Tina Cipollari nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin. La dama del Trono Over più seguito e amato d’Italia da dodici a questa parte continua a cercare imperterrita l’amore nel dating show di Maria De Filippi incurante delle critiche e della tante delusioni. Proprio la Galgani non nasconde che, nonostante tutte le delusioni e le persone incontrate, non ha perso il grande desiderio di innamorarsi.

“Tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo. Certo sono anche consapevole che un atteggiamento di questo tipo comporta rischi, a volte, anche molto elevati, espone più facilmente a critiche e delusioni, ma sono fatta così e non credo di poter cambiare proprio adesso” ha detto la dama torinese che ha poi alcune parole anche per la “rivale” Tina Cipollari.

Gemma Galgani: “Tina Cipollari deve evitare parole trite e ritrite verso di me”

Non c’è grande simpatia e sintonia tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Da anni le due battibeccano nel programma Uomini e Donne di Canale 5 regalando ai telespettatori dei momenti di grande ilarità. Che tra le due i rapporti non scorra buon sangue è chiarissimo dalle continue accuse che l’opinionista rivolge alla 73enne dama che però ha deciso di risponderle in modo preciso e piccato. La Galgani, stanca delle continue cattiverie e accuse, ha rivolto una serie di consigli alla Cipollari: ” a Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata”.

Ma non finisce qui, visto che la Galgani le lancia anche una consiglio in fatto di look: “le direi anche, oltre a evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala”. Chissà che la Cipollari non le risponda a tono proprio durante uno dei loro confronti in tv!



