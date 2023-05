Gemma Galgani chiude con Elio, a Uomini e donne?/ Esplode il triangolo con Tina

Uomini e donne, Gemma Galgani si scontra ancora con Tina Cipollari e non risparmia Gianni Sperti: c’entra Elio

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con la nuova registrazione che, tra le novità in studio, vede Gemma Galgani scontrarsi con Tina Cipollari in una lite che non risparmia neanche Gianni Sperti.

Così come emerge dalle anticipazioni che Uomini e donne classico e over fornisce via Instagram a cura di Lorenzo Pugnaloni, alle registrazioni datate 8 maggio 2023 Gemma Galgani torna indiscussa protagonista tra i protagonisti al trono over. E il motivo é presto detto. “Gemma si è arrabbiata un sacco con Elio – si apprende tra i curiosi spoiler TV di Uomini e donne, relativamente alle vicende dei protagonisti del trono over, circuito parallelo alla ricerca dell’amore in TV all’attivo a Uomini e donne-, perché lui ha messo foto sul suo profilo Whatsapp…”.

Lo spoiler dei nuovi appuntamenti prossimamente in onda del dating show di Maria De Filippi, poi, prosegue con ulteriori particolari, sul motivo che avrebbe provocato la furia di Gemma Galgani verso il conoscente Elio, e per via di un “triangolo” con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti: “…una foto di Elio con Gianni e Tina e c’è stato un super show con Tina!”.

Insomma, sembra proprio che continui a non correre buon sangue tra le acerrime nemiche a Uomini e donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari, e anche tra la prima e Sperti i rapporti non sarebbero idilliaci. Che la torinese, tra i partecipanti veterani a Uomini e donne, sia prossima all’addio al trono over? Che Gemma non sia destinata a trovare l’amore in TV, dal momento che Elio sembra non corrisponderle l’interesse che lei matura verso di lui? Staremo a vedere quali sorti attendono l’ex fiamma storica di Giorgio Manetti, con l’ennesimo scontro registratosi nello studio TV del dating show condotto dalla regina di ascolti in casa Mediaset, Maria De Filippi.

