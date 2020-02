Gemma Galgani chiude con Emanuele/ Uomini e Donne: “vuoi un uomo o un burattino?”

Gemma Galgani chiude la conoscenza con Emanuele, il cavaliere ballerino con cui sembrava pronta a voltare pagina dopo la delusione vissuta con Juan Luis Ciano. Protagonista assoluta della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, Gemma, al centro dello studio, avrà un confronto con Emanuele al termine del quale deciderà di chiudere definitivamente la frequentazione non avendo gradito alcuni baci. Il confronto partirà dalla serata che il cavaliere e la dama hanno trascorso insieme. Tra i due ci sono stati diversi baci e tutto lasciava pensare ad un rapporto che potesse diventare sempre più importante, ma in studio, la dama di Torino ammetterà di non aver gradito un bacio considerato “troppo umido”. Gemma, inoltre, spiegherà di non aver sentito alcuna emozione nel baciare Emanuele decidendo così di chiudere immadiatamente la conoscenza.

GEMMA GALGANI CHIUDE CON EMANUELE, IL CAVALIERE DI UOMINI E DONNE SBOTTA

La decisione di Gemma Galgani non lascerà indifferente Emanuele che, non accettando la motivazione della dama di Torino, si lascerà andare ad uno sfogo. “Cerchi un uomo o un burattino?”, chiederà il cavaliere alla dama. Chiusa la conoscenza con la dama di Torino, Emanuele ballerà con un’altra dama. Di fronte al gesto del cavaliere, la Galgani si mostrerà infastidita. “Ti è seccato che ha ballato con Antonella?“, chiederà Maria De Filippi. “Poteva fare comunque un ballo”, risponderà Gemma che sperava di chiudere la conoscenza in un modo diverso. “Hai fatto una scelta? Sii coerente e finimola qua”, risponderà Emanuele ricevendo l’applauso del pubblico e di Tina Cipollari sempre più convinta che Gemma non stia davvero cercando un uomo con cui costruire una storia.

