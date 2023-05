Gemma Galgani chiude con Giuseppe per Giorgio Manetti?/ A Uomini e Donne si attende…

Gemma Galgani e la fine della conoscenza con Giuseppe a Uomini e Donne

La stagione di Uomini e Donne sta volgendo al termine e, probabilmente, Gemma Galgani affronterà l’estate senza un compagno accanto. Anche l’ultima conoscenza, infatti, si è conclusa con un nulla di fatto. Nello studio del programma di Maria De Filippi era arrivato Giuseppe, un cavaliere coetaneo della dama di Torino che, però, non è riuscito a conquistare il suo cuore. Dopo un paio di appuntamenti, infatti, Gemma ha capito di non essere interessata a lui e di vederlo solo come un amico. Da qui la scelta di chiudere subito la conoscenza per non illudere il signor Giuseppe.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Chiudo con Giuseppe, lo vedo come un amico"

Una scelta che non ha sorpreso Tina Cipollari che, sin dal primo incontro, aveva previsto l’epilogo non avendo visto in Gemma lo sguardo d’interesse che, invece, ha sempre avuto quando di fronte a lei si accomodava Giorgio Manetti. Proprio il cavaliere toscano è spesso protagonista indiretto delle puntate di Uomini e Donne. Gemma, infatti, non ha mai nascosto di aver provato per Giorgio un forte sentimento e di aver vissuto con lui una storia d’amore. Gemma, dunque, spera ancora nel suo ritorno?

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Elio mi ha cercata": Tina difende la dama e...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti presto di nuovo insieme a Uomini e donne?

Dopo aver chiuso la storia con Giorgio Manetti, Gemma ha provato più volte a riconquistarlo senza, tuttavia, riuscirci. Oggi, però, le cose potrebbero essere diverse. Giorgio, infatti, è tornato single dopo la fine della sua ultima storia e non esclude nè un ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne nè un’uscita con Gemma. “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, le parole di Giorgio a Nuovo Tv.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 aprile: la rivelazione di Gemma Galgani

Dopo le parole del Manetti è arrivata la scelta di Gemma di chiudere con Giuseppe: pura casualità? I fan più romantici di Uomini e Donne non credono al caso e continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA