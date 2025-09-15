Gemma Galgani sorprende tutti e decide di chiudere con Mario: ecco cos'è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne.

Gemma Galgani ha sorpreso tutti nella nuova registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta oggi, lunedì 15 settembre 2025. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la dama di Torino si è presentata in studio regalando al parterre un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava considerando quanto accaduto nelle precedenti registrazioni. Gemma, infatti, ha cominciato la nuova stagione conoscendo nuovi cavalieri per poi concentrarsi sulla frequentazione con Mario con cui sembrava fosse scattata la scintilla. Almeno da parte di lei.

Se Gemma, infatti, nelle precedenti registrazioni ha mostrato un atteggiamento da “innamorata”, Mario non ha mai voluto concedere l’esclusiva alla dama di Torino continuando ad uscire anche altre donne tra le quali Magda. Gemma sembrava così pronta a portare avanti la frequentazione ma nella registrazione odierna è arrivato il colpo di scena.

Gemma Galgani chiude con Mario: finisce male a Uomini e Donne

Gemma Galgani, nella registrazione di Uomini e Donne del 15 settembre 2025, è tornata al centro dello studio per un nuovo confronto con Mario. A sorpresa, la dama di Torino svela di aver deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con il cavaliere e, nelle sue anticipazioni, Lorenzo Pugnaloni svela qualche dettaglio in più.

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Gemma, oltre ad aver chiuso la frequentazione con Mario, ha criticato il cavaliere facendo commenti sul suo aspetto fisico. Chiusa la conoscenza con Gemma, Mario ha deciso di andare avanti con altre due dame con cui la frequentazione non si ferma.

