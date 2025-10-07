Gemma Galgani chiude la conoscenza con Mario Lenti a Uomini e Donne mentre Tina Cipollari ironizza sulla dama.

Gemma Galgani non trova pace dal punto di vista sentimentale. La dama di Torino è l’indiscussa protagonista di questo inizio di stagione ma il suo cuore fatica a trovare l’uomo con cui lasciarsi totalmente andare. Dopo aver conosciuto Pasquale e Antonio, due cavalieri giunti in trasmissione esclusivamente per lei, Gemma ha scelto di dedicarsi soprattutto alla conoscenza con Mario Lenti, un imprenditore pugliese vedovo che è alla ricerca dell’amore e che con Gemma è stato subito bene.

Il cavaliere, tuttavia, non si è limitato solo a conoscere Gemma ma ha scelto di uscire anche con altre dame, in primis con Magda per la quale prova una forte attrazione fisica. Dopo aver ricevuto il numero di telefono di Marina, poi, Mario ha deciso di conoscere anche lei così come Valeria portando Gemma ad un’inaspettata decisione.

Perché Gemma Galgani chiude con Mario Lenti a Uomini e Donne

Di fronte ad un Mario Lenti sempre pronto a conoscere nuove dame, Gemma Galgani fa un passo indietro e decide di chiudere la conoscenza. Nel frattempo, la dama di Torino continua ad essere nel mirino di Tina Cipollari. “Sembra la moglie di uno di quei capi indiani” – sottolinea la bionda opinionista. “I lineamenti ci sono”, aggiunge ancora Tina.

Nel frattempo, dopo un ballo in studio, Tina Cipollari rientra in studio con un regalo per Gemma a cui lo fa indossare subito. Una decisione inaspettata, dunque, quella di Gemma che, tuttavia, nelle prossime puntate proverà a tornare sui suoi passo non trovando, però, la stessa apertura da parte di Mario.

