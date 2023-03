Gemma Galgani chiude la frequentazione con Silvio a Uomini e Donne e ‘ripensa’ a Giorgio Manetti

Storia finita per Gemma Galgani e Silvio a Uomini e Donne. Dopo settimane di frequentazione, in studio è arrivato l’annuncio che aleggiava nell’aria ormai da qualche tempo. Per Silvio, Gemma non è realmente interessata a lui, e questo spiegherebbe perché la dama si sarebbe tirata indietro di fronte alle sue avances, anche fisiche. Una convinzione che ha portato il cavaliere non solo a dire basta, ma anche a decidere di abbandonare il programma.

Gemma Galgani chiude con Silvio e ripensa a Giorgio Manetti/ "La storia più importante della mia vita"

Gemma, tra lacrime e discussione, rimane nuovamente sola nello studio che da oltre dieci anni ormai la accoglie. E mentre si prepara alla ricerca di un nuovo amore, nella sua mente tornano i ricordi di quella storia che ancora oggi la fa sognare: il flirt con Giorgio Manetti.

Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti: “La storia più importante della mia vita”

Attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne, Gemma Galgani è tornata a parlare della sua storia con Giorgio Manetti, definendola “la storia più importante della mia vita”. Nel particolare, la storica dama del trono Over ha raccontato alcuni retroscena della loro prima telefonata e del primo incontro.

Oriana, Giaele e Micol Incorvaia: lettera per Luna Onestini/ Una dolce dedica e...

“Se ci ripenso, ancora adesso, mi sembra una follia: scelsi persino l’angolo della casa da cui era meglio chiamarlo, per non avere problemi con la linea”, ha rivelato Gemma. E ancora: “Digitai un numero dietro l’altro a una velocità pazzesca, perché non ci fosse il tempo di avere ripensamenti”. Lui rispose quasi subito, proponendole di vedersi il giorno successivo. Una proposta che Gemma accettò subito e che le mise una grande agitazione: “Come una quindicenne iniziai a provare una quantità di abiti e accostamenti di ogni genere e nulla mi sembrava andasse bene!” Il giorno dopo, Gemma e Giorgio si incontrarono a Genova, e lì iniziò la storia che i fan di Uomini e Donne ben conoscono.

Vince Tempera, chi è?/ Da Sanremo a Ufo Robot: "Ecco qual è il segreto di una canzone che funziona"

© RIPRODUZIONE RISERVATA