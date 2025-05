Gemma Galgani e il “due di picche” di Arcangelo

Gemma Galgani non si arrende e torna da Arcangelo con un unico obiettivo: cercare di capire il motivo per cui ha deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione. Nella scorsa puntata, la dama di Torino aveva provato a far cambiare idea ad Arcangelo convinta che il cavaliere fosse stato influenzato da parenti e amici ma il cavaliere ha più volte sottolineato di aver deciso autonomamente. Nel corso di un acceso confronto in studio, poi, Arcangelo aveva invitato Gemma ad accettare il due di picche avendo deciso di continuare a frequentare solo Marina che, poi, a sua volta, ha deciso di chiudere a sua volta.

In studio, durante il durissimo botta e risposta che ha coinvolto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, Gemma sembrava aver accettato la decisione del cavaliere ma nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, arriva il colpo di scena.

Gemma Galgani e Arcangelo: il siparietto dietro le quinte di Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne in onda il 26 maggio 2025, Maria De Filippi manda in onda un filmato che riassume quello che è successo al termine della scorsa puntata. I protagonisti del video sono Gemma Galgani e Arcangelo. La dama non si dà pace per la scelta del cavaliere di chiudere la frequentazione e, al termine della puntata, prova ad avere un nuovo confronto con il cavaliere.

Dietro le quinte, Gemma prova a capire la reale motivazione della decisione di Arcangelo che resta fermo sulla propria posizione sottolineando di aver chiuso la frequentazione liberamente. Gemma, però, non ci sta e lo insegue pregandolo di parlare. La dama del trono over insiste ma Arcangelo si chiude in bagno e, pur di non parlare, si copre il viso con un cuscino.