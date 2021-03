Gemma Galgani come Charlize Theron a Uomini e donne/ Tina Cipollari attacca e…

Gemma Galgani pronta a trasformarsi in Charlize Theron. Dopo giorni di attesa, il momento fatidico che il pubblico di Uomini e Donne sta aspettando da quando il Vicolo delle news ha pubblicato le anticipazioni della registrazione dello scorso 3 marzi sta per arrivare. Salvo cambiamenti improvvisi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi dovrebbe dare spazio alla sfilata femminile. Dopo aver vinto sfilare gli uomini del parterre del trono over, il pubblico del dating show di canale 5, oggi, assisteranno all’imperdibile sfilata delle dame del trono over di Uomini e Donne che sodranno sfoggiare l’oustfit adatto al tema “Scacco al re: sedotto e conquistato“. La grande protagonista della sfilata sarà proprio Gemma Galgani la cui scelta farà discutere prima ancora dell’esibizione.

GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI, NUOVA LITE A UOMINI E DONNE

Per vincere la sfilata femminile, Gemma Galgani si presenterà in passerella come Charlize Theron imitando l’attrice nella pubblicità di un famoso profumo. La scelta di immergersi in una vasca da bagno con dei palloncini dorati scatenerà le critiche di Tina Cipollari che si scaglierà contro la dama di Torino prima ancora di assistere alla sua sfilata. Tra Gemma e Tina ci sarà così l’ennesimo scontro. Tra la dama e la bionda opinionista continua a non esserci simpatia. La Cipollari non condivide l’atteggiamento di Gemma che non è ancora riuscita a trovare un principe azzurro. Come si evolverà la lite tra Gemma e Tina? La discussione coinvolgerà altri protagonisti della trasmissione? Lo scopriremo tra pochissimo.

