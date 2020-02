Gemma Galgani come Eva Kant/ Uomini e Donne, Sperti: “che fisico e che sensualità”

Gemma Galgani ò la protagonista della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Per il giorno di San Valentino, le dame della trasmissione di Maria De Filippi hanno dato vita alla sfilata dal tema “Ghiaccio bollente”. Maria De Filippi apre la puntata mandando in onda un filmato con le prove di Gemma che, insieme ad un ballerino cubano, si prepara alla passerella. Il filmato colpisce immediatamente Tina Cipollari che lancia immediatamente una frecciatina alla dama di Torino facendo notare l’età del cubano. Maria, però, le fa notare che è giovanissimo. “Perchè per lei è un problema?”, risponde la bionda opinionista. “Lei va in cerca di uomini giovani. Poi è cubano e ha tutte le caratteristiche fisiche per poterla accontentare”, aggiunge Tina che, però, non viene inquadrata dalle telecamere su richiesta dalla padrona di casa.

GEMMA GALGANI COME EVA KANT A UOMINI E DONNE

La sfilata di Gemma Galgani lascia senza parole tutto il parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino si è presentata in passerella come Eva Kanta. Con una tuta nera e molto aderente e i capelli raccolti, Gemma dà vita anche ad un vero e proprio spettacolo avvicinandosi ai vari cavalieri. Gemma, così, porta a casa voti altissimi piazzandosi in testa alla classifica. Gianni Sperti, nonostante non abbia molta simpatia nei confronti della Galgani, riconosce la bellezza della sua scelta e le assegna un 10. “Che fisico con questa tutina e che sensualità”, dice l’opinionista scatenando la reazione di Barbara De Santi che considera poco imparziale il voto di Gianni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA