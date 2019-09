GEMMA GALGANI COME MARILYN MONROE/ Uomini e Donne, Tina: “hai rovinato un sex symbol”

“Nonna Monroe”: con queste parole Gianni Sperti definisce Gemma Galgani che ha scelto d’interpretare Marilyn Monroe durante la sfilata femminile. Il defilè della dama scatena grosse risate in studio sia da parte di Gianni che della stessa Maria De Filippi mentre Tina Cipollari si scatena. “Maria non era così, non era previsto. E’ un fuori programma”, dice Gemma riferendosi alla gonna alzata dal vento. “Mi hai rovinato tutto”, sbotta Gemma contro Tina che prontamente replica – “ti sei rovinata da sola”. “Ma chi te l’ha detto di tirarmi su il vestito?”, chiee la Galgani. “Stai rovinando un mito, un sex symbol come Marilyn Monroe”, aggiunge Tina. Nonostante i commenti della bionda opinionista, Gemma porta a casa voti altissimi: i cavalieri, infatti, apprezzano lo spettacolo. “Li avrà pagati lei”, commenta Gianni mentre Tina chiede di annullare la votazione. “Gemma è una persona che, per l’età che ha, è stupenda. Io la amo”, chiude Armando (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI COME MARILYN MONROE A UOMINI E DONNE

Gemma Galgani, dopo le ultime vicissitudini sentimentali, torna al centro della scena nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne per la sfilata femminile a cui partecipa sfoggiando il proprio fascino. La terza ed ultima parte dell’appuntamento settimanale con il trono over è dedicato alla sfilata delle donne il cui tema è: “La più seducente del reame”. Tra le dame che hanno accettato di partecipare c’è anche Gemma che, per portare a casa la vittoria, ha deciso d’indossare un abito color arancio formato da una gonna morbida che, a causa del vento, si alza scoprendo le gambe della Galgani. Gemma, però, non si scompone e comincia a muoversi in modo sensuale proprio come faceva Marilyn Monroe nel film “Quando la Moglie è in Vacanza” in cui, all’uscita da una sala cinematografica, la gonna bianca di Marilyn si alzava per lo spostamento d’aria provocato dal passaggio della metropolitana di New York. Una scena epica che Gemma ha deciso di portare in scena nello studio del trono over scatenando la reazione di Tina Cipollari.

GEMMA GALGANI COME MARILYN MONROE, TINA CIPOLLARI SBOTTA

A giudicare la sfilata delle dame sono non solo i cavalieri, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che esprimono il proprio parere sull’outift scelto. Di fronte alla scena di Gemma Galgani nei panni di Marilyn Monroe, Tina Cipollari è andata su tutte le furie attaccando la dama storica della trasmissione di canale 5. “Ma ti rendi conto che si è alzata il vestito?” – chiede Tina a Maria De Filippi. Poi, la bionda opinionista, si rivolge direttamente alla Galgani: “come ti salta in mente di interpretare Marilyn Monroe con il vento?“. “Ma non era previsto” – risponde Gemma che poi porta a casa voti altissimi da parte dei cavalieri che le assegnano voti tra il 9 e il 10. Nonostante il parere contrario di Tina, dunque, sarà Gemma la più seducente del reame?



