La prima puntata di Temptation Island 2025 ha tenuto incollati alla TV oltre 3 milioni di telespettatori, e tra questi c’era anche la dama più famosa di Uomini e Donne: Gemma Galgani. Non è un mistero che il volto del Trono Over sia una grande fan del programma condotto da Filippo Bisciglia, che guarda con passione ogni anno. Per questa prima puntata, Gemma ha però voluto manifestare apertamente tutta questa passione, con una serie di messaggi postati su Instagram e dedicati al programma e al suo conduttore.

Gemma Galgani guarda e ama Temptation Island e, dal suo profilo Instagram, ha fatto una vera e propria pubblicità a questa nuova edizione, pubblicando filmati in diretta in cui si è complimentata col lavoro della squadra che lei ben conosce. “Dalla Calabria con… stupore e clamore. Braviiii”, ha scritto la dama a corredo di immagini della nuova location del programma, che da quest’anno lascia la Sardegna per trasferirsi in Calabria.

Lo storico volto di Uomini e Donne ha quindi condiviso altri momenti della partenza di Temptation Island 2025, scrivendo “Siete una squadra fortissimi”, dedicato agli addetti ai lavori; ha quindi continuato sottolineando il grande lavoro del team che si occupa dell’audio del programma “Le musica di Temptation ci mancavano”, ha scritto. E non è mancata una dedica al conduttore Filippo Bisciglia, a cui ha scritto un “Grande Filippo”, a cui il diretto interessato ha risposto ripostando il filmato sul suo profilo Instagram, come ringraziamento. Ricordiamo, d’altronde, che Gemma non è solo una grande fan del programma ma vi ha anche partecipato alcuni anni fa in qualità di ospite, quando è arrivata in Sardegna per supportare l’amica Ida Platano, al tempo in coppia, nel programma, con Riccardo Guarnieri.