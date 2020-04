Gemma Galgani contro Giorgio Manetti/ “Anni fa non mi ha considerata, ora…”

Gemma Galgani, in attesa di poter tornare ad essere una protagonista del trono over di Uomini e Donne, in una lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ha parlato nuovamente di Giorgio Manetti. La dama di Torino ha replicato alle dichiarazioni di Giorgio che, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’aveva accusata di fingere e di non voler davvero cercare l’amore. “Più che ferita, mi ha stupito. E deluso profondamente. Lo stupore è determinato dal fatto che normalmente, con il passare del tempo, i ricordi belli finiscono per superare quelli brutti: il rancore, la rabbia vanno scemando per poi cancellarsi del tutto. Almeno, per me è così“, ha spiegato Gemma. Dopo aver vissuto una storia bella con Giorgio, nonostante tutto sia finito, la Galgani ammette di avere dei bei ricordi cosa che, forse, non ha il Manetti. “Quindi il livore che traspare dalle sue dichiarazioni, a distanza di così tanto tempo, non può che stupirmi. Ha una compagna, è felice, perché tanta cattiveria nei miei confronti?”, si è chiesta.

GEMMA GALGANI: “GIORGIO MANETTI NON DOVREBBE CONSIDERARMI”

Gemma Galgani e Giorgio Manetti hanno vissuto una storia d’amore che, per mesi, ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Non ricevendo, tuttavia, ciò che desiderava, Gemma ha preferito chiudere la relazione. A distanza di tempo, però, la dama conserva un bel ricordo di quella che, forse, è stata la storia più bella che ha vissuto all’interno del programma e le critiche di Giorgio Manetti, al contrario, le riportano a galla vecchi rancori. “Visto che non mi ha considerata allora, sarebbe coerente da parte sua non considerarmi neppure ora. E poi le sue critiche sono del tutto fuori luogo e suonano anche un po’ pretestuose, visto che io sono nella stessa trasmissione dove è stato anche lui“, ha aggiunto nell’intervista al magazine di Uomini e Donne.





