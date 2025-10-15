Lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Magda: tra le due dame volano parole forti e Maria De Filippi resta incredula.

Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Magda nel corso della puntata di Uomini e donne del 15 ottobre 2025. Tutto nasce da una rivelazione di Maria De Filippi. “Ieri Sebastiano e Magda sono stati insieme…”, ha detto la conduttrice lasciando senza parole Mario Lenti. Magda non ha avuto problemi a spiegare cos’è successo con Sebastiano con cui ha deciso di uscire. “Io ho molta attrazione per lui…L’ho detto pure ieri…”, le parole della dama. Gemma che non ha mai nascosto di non avere molta simpatia per Magda, ha colto l’occasione per attaccarla.

“Due settimane, io dieci anni…Ieri lei parlava di me…Due settimane prima uno e poi l’altro…Il primato adesso ce l’hai tu…Quando tesoro mio ti dicevo che eri intraprendente…Beh avevo ragione…”, ha detto la dama di Torino che ha poi lanciato una frecciatina – “Mario il tuo lettino non è piaciuto a lei evidentemente, le è piaciuto il lettone perchè Sebastiano è bello…Ci sta…”.

Gemma Galgani e Magda: botta e risposta a Uomini e Donne

Di fronte alle parole di Gemma Galgani, Magda non è rimasta in silenzio chiedendo a Gemma se le sarebbe piaciuto essere stata al suo posto. “Mario il tuo lettino non è piaciuto a lei evidentemente, le è piaciuto il lettone perchè Sebastiano è bello…Ci sta…”, è stata la risposta piccata di Gemma che ha spiazzato anche Maria De Filippi – “Ma che ti è successo questa estate?”. “Dico quello che penso finalmente con certi elementi…”, ha replicato la Galgani.

Mario, poi, visibilmente deluso, rivolge una domanda a Magda: “Se fossi venuto ad Aprilia avremmo fatto l’amore?”. A rispondere, però, è Gemma: “Ma quale amore, questa fa ses*o”, dice la Galgani spiazzando Maria De Filippi che la richiama all’ordine.

