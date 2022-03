Gemma Galgani ‘corteggia’ Barù?/ Uomini e Donne, “like tattici” della dama a foto osé

Uno dei volti storici di Uomini e Donne, Gemma Galgani, proprio non vuole arrendersi all’idea di innamorarsi. Da ormai dieci anni il pubblico del dating show di Canale 5 segue le sue vicende amorose spesso accompagnate da sonore delusioni, ma questa volta la celebre data torinese sembrerebbe aver puntato gli occhi su un nuovo possibile cavaliere. Lui è un volto noto, molto più giovane di lei e protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Barù Gaetani. Il nipote di Costantino della Gherardesca sembra proprio aver fatto breccia nel cuore della dama che ha espresso in queste ultime ore tutto il suo apprezzamento nei suoi confronti attraverso una serie di “like tattici” su Instagram.

Alcuni utenti hanno notato dei movimenti social sospetti da parte di Gemma Galgani, la quale in più occasioni avrebbe espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’ex Vippone. Quest’ultimo, dopo il corteggiamento di Jessica Selassié potrebbe cedere a quello della dama di Uomini e Donne? L’esperto di food non si sarebbe ancora espresso su quella che sembrerebbe essere una simpatia ma i like della dama non sarebbero affatto passati inosservati.

Gemma Galgani ‘corteggia’ Barù sui social? I like sospetti

Quello messo in atto da Gemma Galgani nei confronti di Barù sarebbe un vero e proprio corteggiamento social? Ne sarebbe convinto il portale Blasting News che nel riportare la curiosa notizia di gossip avrebbe riportato il sentiment dei follower ai quali non sarebbe passata inosservata la pioggia di “like tattici” della dama all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel dettaglio, pare proprio che il volto noto del programma di Uomini e Donne abbia messo i suoi “mi piace” a delle foto particolari postate dall’ex Vippone su Instagram: “In particolar modo a quelle in cui il nipote di Costantino Della Gherardesca appare svestito. Alle varie foto in cui Barù si mostra senza maglietta e col fisico scolpito in bella mostra, ecco che ci sono i “like tattici” della dama torinese”, scrive il portale. E’ solo un caso o la dama starebbe cercando di farsi notare da Barù tramite i social? Gli utenti del web, intanto, hanno trovato un nuovo motivo per criticare la protagonista di Uomini e Donne che nel frattempo nel programma sarebbe alle prese con una nuova conoscenza.

