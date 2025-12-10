Gemma Galgani litiga con Mario Lenti a Uomini e Donne e poi viene nuovamente corteggiata da Roberto.

Gemma Galgani continua ad essere una protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Presente nel parterre dalla prima stagione, dopo aver vissuto diverse storie senza vivere il suo finale da favola, Gemma non perde le speranze e l’incontro con Mario Lenti le aveva fatto credere che qualcosa potesse cambiare. Con Mario, Gemma ha vissuto emozioni che non provava da tempo e, uscita dopo uscita, ha ammesso di essersi innamorata. Un amore non corrisposto per Gemma che ha anche provato a riconquistarlo senza successo. Dopo aver versato nuove lacrime per Mario, Gemma è tornata in studio ritrovandosi un’amara sorpresa.

Nella registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma ha litigato nuovamente con Mario Lenti che, dopo essersi riavvicinato e aver ballato con lei, ha ribadito di non volerla frequentare sentimentalmente avendo cominciato una frequentazione con Maria G., una nuova dama del parterre.

Gemma Galgani tra Mario Lenti e Roberto a Uomini e Donne

Mario Lenti ha cominciato una frequentazione con Maria G e tra i due c’è stato anche un bacio. Un bacio scattato, a detta di Gemma Galgani, per convincere tutti che Mario che non è più interessato a lei. Gemma discute con Mario, ma anche con Maria G: la dama di Torino, infatti, non la considera sincera dal momento che non ricorda con precisione il bacio della sera precedente.

Mario, però, non cambia idea e decide di conoscere anche un’altra dama che, poi, decide di non trattenere. Chi, invece, prova nuovamente a riconquistare le attenzioni di Gemma è Roberto. Il cavaliere torna a corteggiare la dama di Torino leggendole una poesia ma Gemma, pur apprezzando il gesto del cavaliere, decide di non illuderlo e di chiudere definitivamente con lui.

