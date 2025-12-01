Gemma Galgani crolla a Uomini e Donne dopo un ballo con Mario Lenti: Tina Cipollari interviene e chiama subito il medico.

Nuovo crollo emotivo di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione dell’1 dicembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma ha vissuto un momento davvero difficile, simile a quelli vissuti anni fa quando, soprattutto durante la storia con Giorgio Manetti, viveva tutto con molta intensità. La registrazione odierna di Uomini e Donne è così cominciata nel segno di Gemma che è tornata ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Antonio, il cavaliere più giovane di lei arrivato in studio qualche puntata fa per conoscerla e con il quale c’è stato un bacio in studio e Roberto con cui non è scattata la scintilla.

Gemma, così, dopo aver ribadito la volontà di chiudere con Roberto, ha annunciato di non voler portare avanti la conoscenza con Antonio non sentendo un trasporto tale che la porti a continuare. Il colpo di scena, tuttavia, è arrivato quando Mario Lenti l’ha invitata a ballare.

Gemma Galgani piange per Mario Lenti: Tina Cipollari chiama il medico a Uomini e Donne

Nonostante la conoscenza sia finita da diverse settimane, nell’ultimo periodo, tra Gemma Galgani e Mario Lenti è tornata la pace e, così, nel corso della registrazione dell’1 dicembre, il cavaliere pugliese ha invitato Gemma Galgani a ballare e in studio, questo gesto, è stato interpretato come un tentativo di riavvicinarsi alla dama. Durante il ballo, probabilmente per alcune cose dette da Mario, Gemma è scoppiata a piangere e Tina Cipollari è andata a chiamare il medico.

L’accaduto ha scatenato la reazione dello studio con molti protagonisti di aver accusato Mario di aver nuovamente illuso Gemma mentre Barbara De Santi ha svelato che l’intenzione di Mario non è quella di riavvicinarsi. La dama, infatti, ha svelato che Mario le ha confidato di non voler ricominciare ad uscire con la Galgani.