Gemma Galgani/ Da sola intrattiene il pubblico ma… (Uomini e donne)

GEMMA GALGANI CONQUISTA IL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE

Ma vogliamo davvero parlare di Gemma Galgani? Sì, certo, non possiamo fare altro visto che lei è stata la protagonista assoluta della prima puntata di Uomini e donne ai tempi del Coronavirus. La dama torinese è diventata tronista proprio come voleva e come speravano i suoi fan da tempo e nella puntata di ieri si è districata tra Pantera e Occhiblu cercando di intrattenerli con una serie di messaggi e di risposte ai loro pensieri. Se qualcuno è già andato oltre sognandola la notte e pensandola ogni mattina, ovvero Pantera Nera, Occhiblu sembrava un po’ più impacciato lasciando spazio a doppisensi e a quella che tutti hanno definito ormai una chat zozza. Sullo sfondo Gemma Galgani, unica e sola protagonista, si è messa in gioco e non solo in chat ma anche regalando al pubblico il solito scontro con Tina Cipollari, che si inasprirà oggi, e i siparietti con Maria de Filippi e Gianni Sperti fingendo di non sentire l’opinionista e decidendo così di snobbarla.

GEMMA GALGANI DIVISA TRA PANTERA E OCCHIBLU

Risultato? Gemma Galgani con le sue sole forse, magari possiamo dire in coppia con Tina Cipollari, ha portato a casa 3milioni di spettatori e un buon 16% di share, o poco più, che sicuramente è buono alla luce del fatto che i grandi protagonisti del trono over non erano con lei a coprirle le spalle, ma sicuramente un po’ lontano dagli ottimi risultati della versione normale e ante-virus. Uomini e donne comunque tornerà in onda oggi e le anticipazioni rivelano del suo ballo e della sua lite con Tina che si presenterà in casetta con la maschera con il suo volto stampato in versione mummia, cos’altro ci saprà regalare oggi la dama?



