Manca sempre meno al ritorno in onda di Uomini e Donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi è pronto ad aprire i battenti con tante novità. Innanzitutto verranno presentati i nuovi tronisti e poi si scoprirà chi saranno le dame ed i cavalieri tra nuovi ingressi e storiche presenze come Gemma Galgani. La dama torinese tornerà nuovamente nel parterre del Trono Over tuttavia prima di ritornare a cercare l’amore e battibeccare con Tina Cipollari è stata paparazzata nell’inedito ruolo dal settimanale di Riccardo Signoretti Nuovo.

Gemma Galgani da dama a cameriera in un locale di Saint-Vincent e non si tratta di una trovata per visibilità o per creare hype ma davvero Gemma ha deciso di lavorare nel bar ed ai giornalisti del magazine ha spiegato anche il perché di questa scelta: “Nella vita io mi rimetto sempre in gioco!” Il magazine ha anche riportato il pare di alcuni clienti: “Il volto di Uomini e donne appare a sorpresa in un locale di Saint-Vincent: ‘Dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore’.” Concludendo dicendo che a 75 anni Gemma riesce a stupire e catturare l’attenzione anche lontana dagli studi della trasmissione di Canale 5.

Nuove sfida dunque, per Gemma di Uomini e Donne che ha deciso di lavorare in un locale anche per arrotondare da un punto di vista economico. Il magazine sopra citato riporta anche il parere di alcuni clienti molto soddisfatti della 75enne che definiscono affabile e gentile. Ed inoltre la stessa si è dimostrata disponibile anche nello scambiare quattro chiacchiere con i clienti, come dimostrano le foto pubblicate dal magazine e postate alla fine dell’articolo.

Nell’attesa del ritorno in onda del dating show, con la Galgani confermatissima nel parterre del Trono Over stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni tra chi saranno i tronisti, tra voci e indiscrezioni anche incredibili che vedono sul trono Shaila Gatta, ex velina ed ex concorrente del Grande Fratello, al momento l’unico nome annunciato è quello del tentatore di Temptation Island 2025 dell’ultima edizione Flavio Ubirti.