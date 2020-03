Gemma Galgani “debutta” ad Amici 2020/ Sorpresa ai semifinalisti: “Sono qui perché..”

Nella casetta dei ragazzi di Amici 2020 è arrivata una particolare sorpresa. Riuniti in salotto, i cinque semifinalisti hanno ricevuto un video messaggio da Gemma Galgani. La nota dama di Uomini e Donne ha voluto mandare un augurio speciale ai concorrenti che questa sera si giocano l’accesso alla finale. “Sono qui per una parola di incoraggiamento visto che si avvicina la semifinale. – ha esordito la Galgani, che ha poi spiegato il perché di questo suo messaggio – Ora vi chiederete perché proprio io? La risposta è semplice: ho dedicato la mia vita al teatro e il teatro è tutt’ora la mia vita. Sono stata a contatto con tanti artisti. Il mondo dello spettacolo fa quindi parte della mia vita”, ha spiegato l’amata dama.

Gemma Galgani, videomessaggio ai ragazzi di Amici 2020

Entusiasti, i ragazzi hanno continuato ad ascoltare con grande attenzione le parole di Gemma Galgani. La dama ha infatti proseguito ammettendo che “lo vi ho seguiti con tanta simpatia – uno ad uno – e grande ammirazione. In certi momenti mi avete fatto tanta tenerezza nei momenti di fragilità e avrei voluto abbracciarvi, come una mamma.” Non è mancato un cenno all’emergenza che sta vivendo l’Italia: “È un momento particolare perché dovrete esibirvi senza pubblico, ma non dovete preoccuparvene, perché avrete una vita per ricevere gli applausi dei vostri fan”. Gemma infine si complimenta con ognuno di loro e confessa di essere una assidua sostenitrice del programma. Infine fa loro un invito speciale: “Vi seguirò in televisione e spero di vedervi – come già accaduto in precedenza – nel mio teatro.”

Un messaggio di incoraggiamento specialissimo da una persona speciale: Gemma Galgani! #Amici19 pic.twitter.com/LCNPgWc0Lr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA