Gemma Galgani condivide un pezzo importante della sua vita: le parole speciali della dama di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, decisa a trovare l’amore. Sin dalla prima puntata, la dama di Torino è stata la protagonista delle dinamiche prima con il confronto con Arcangelo e poi per l’arrivo in studio di Antonio e Pasquale, due cavalieri pronti a conoscere e corteggiare Gemma. La Galgani ha deciso di farli restare entrambi aprendo la nuova stagione con il botto sperando di poter trovare la persona giusta con cui portare avanti la frequentazione.

In attesa di trovare il grande amore, Gemma sta dedicando il suo tempo agli amori veri della sua vita, due persone che sono nel suo cuore da sempre e che per lei ci sono sempre state, anche nei momenti più difficili della sua vita. La dama, infatti, ha deciso di condividere un foto a cui tiene in modo particolare.

La dedica di Gemma Galgani alla sorella

In occasione del compleanno della sorella Anna, Gemma Galgani ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram una foto delle sorelle a cui è fortemente legata e con le quali trascorre anche diverso tempo. “La mamma e il babbo mi hanno fatto un grande dono: le mie sorelle”: Con questo messaggio, la dama di Torino ha deciso di condividere una riflessione importante sulla sua vita.

“Per me Anna sei il tutto: sorella, mamma, amica” – scrive Gemma Galgani. “Colei che mi conosce più di chiunque altro ed è sempre rimasta al mio fianco con tanta amorevolezza”, ha aggiunto la dama pubblicando la foto che vedete qui in alto. Gemma, dunque, nella sua vita ha dovuto affrontare e superare diverse delusioni sentimentali ma ci sono sempre stati due pilastri ovvero le sue sorelle che la supportano in tutte le sue scelte professionali e sentimentali.