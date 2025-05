Gemma Galgani e Arcangelo: nuovo confronto a Uomini e Donne

Gemma Galgani non trova pace a Uomini e Donne. La dama storica del trono over non riesce a costruire una relazione stabile e anche la conoscenza con Arcangelo, iniziata con i migliori auspici, finisce male. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha invitato Gemma ad aprire gli occhi e a chiudere la conoscenza con Arcangelo che, di fronte alle critiche della bionda opinionista, ha lasciato lo studio. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 15 maggio 2025, Maria De Filippi mostra la reazione di Gemma Galgani in un filmato.

Alessandra Somensi, ex corteggiatrice Uomini e Donne vittima cyber stalking/ Racconto choc: "Ho avuto paura"

Nonostante i consigli di Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno provato a trattenerla in studio, Gemma ha deciso di raggiungere il cavaliere nel backstage provando a convincerlo a rientrare in studio senza dar peso alle critiche dello studio, di Gianni e di Tina. Un gesto che Gemma fa con il cuore non immaginando l’epilogo del suo rapporto con Arcangelo.

Martina De Ioannon attacca ex volto di Uomini e Donne: "Ormai non interessi a nessuno"/ Accuse pesanti

Arcangelo chiude: Gemma Galgani la prende male

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 maggio 2025, Arcangelo, dopo aver visto in camerino sia Gemma che Marina, l’altra dama che sta frequentando. In studio, il cavaliere spiega di voler chiudere la conoscenza con Gemma continuando a frequentare solo Marina.

La dama di Torino non prende benissimo la scelta del cavaliere al punto da provare a convincerlo a tornare sui propri passi. “Come fai a chiudere una conoscenza con me quando tra di noi non solo c’è stato un bacio ma mi hai anche morso. Ci siamo dati dei baci con i morsi”, dice la dama a cui Arcangelo, in realtà, non ha mai concesso l’esclusiva.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Crollo e lacrime in studio per Arcangelo