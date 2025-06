Gemma Galgani di Uomini e Donne protagonista al concerto Torino is Fantastic di Canale 5: la dama beccata mentre balla scatenata all'evento

Gemma Galgani protagonista in TV, ma non a Uomini e Donne. La celebre dama del dating show di Canale 5 è protagonista di un video che sta facendo il giro del web e che arriva dal concerto evento trasmesso in prima serata ieri sera: Torino is fantastic. Parliamo del concerto condotto da Gerry Scotti, che ha accolto sul palco alcuni dei cantanti più amati del panorama italiano e autori dei tormentoni di questa estate, oltre ai finalisti dell’ultima edizione di Amici.

Tra le prime file del concerto estivo, intenta a godersi ogni esibizione, cantando a squarciagola e ballano c’era proprio lei: Gemma Galgani. La dama è stata inquadrata più volte dalle telecamere dell’evento, e ogni volta Gemma si è mostrata entusiasmata dalla musica e intenta a ballare sulle note dell’artista presente sul palco. Uno in particolare l’ha fatta scatenare: Tananai.

NON GEMMA GALGANI CHE BALLA SU BELLA MADONNINA DI TANANAI #TorinoIsFantastic pic.twitter.com/iiv60kdhWo — lucrezia ⭑ calmocobra (@nessunconfine) June 29, 2025

Tananai canta ‘Bella Madonnina’ e Gemma Galgani, da sotto al palco, salta scatenata sulle note del brano, mentre la telecamere la inquadra. Ma non è l’unica volta che la dama del Trono Over è stata ripresa: in altri momenti, è apparsa ancora protagonista, sempre coinvolta e divertita. I video hanno fatto il giro del web, e molti hanno proclamato la dama come la vera protagonista dell’evento.

D’altronde, Torino è la città di Gemma, e la dama mai sarebbe mancata ad un evento della ‘sua’ Canale 5, soprattutto in giornate estive come queste. Intanto i fan attendono il suo ritorno a settembre nello studio del dating show di Maria De Filippi, dove la ritroveremo sicuramente, salvo colpi di scena estivi, come la nascita di un nuovo amore per la dama.