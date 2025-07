Gemma Galgani e Alfonso Signorini insieme: una foto della dama di Uomini e Donne con il conduttore del Grande Fratello scatena il gossip

Cosa ci fanno insieme Gemma Galgani e Alfonso Signorini? È questo che molti fan della dama di Uomini e Donne si sono chiesti nelle ultime ore. A far nascere il quesito è stata una foto pubblicata da Gemma sul suo profilo Instagram, che la vede proprio al fianco del celebre conduttore del Grande Fratello. Un dubbio, però, presente solo per pochi istanti, visto che è l’immagine stessa, ad un’occhiata più approfondita, a chiarirlo.

Signorini ha infatti aperto la nuova stagione del Festival Puccini con la sua versione della Tosca. Il conduttore è un esperto e un amante dell’opera lirica e si è occupato della regia dello spettacolo, che ha accolto molti ospiti, alcuni anche molto noti. Tra questi c’era proprio Gemma Galgani, che ha d’altronde un legame strettissimo col mondo del teatro.

Gemma Galgani ospite di Alfonso Signorini alla prima della Tosca: la dedica

La storica dama di Uomini e Donne è stata per molti anni direttrice di sala al Teatro Alfieri di Torino, e non ha mai fatto mistero di amare l’opera in tutte le sue forme. Ecco perché non si è lasciata sfuggire l’occasione di presenziare alla Tosca, probabilmente invitata dallo stesso Signorini che molto volte l’ha citata e da tanto la vorrebbe nel suo Grande Fratello. Ed è infatti ad una sua possibile partecipazione all’edizione Super Vip che molti hanno pensato quando hanno visto Gemma e Signorini fianco a fianco. Una possibilità, tuttavia, attualmente di difficile realizzazione, visto che, finora, Galgani ha sempre rifiutato le proposte di partecipare ai reality. Sarà, invece, di ritorno nello studio di Uomini e Donne per la nuova stagione in partenza a settembre.

