La nota dama di Uomini e Donne Gemma Galgani ha elogiato pubblicamente Tananai dopo il bel gesto fatto dal cantante al suo concerto

Continua il tour estivo di Tananai, uno dei cantanti della nuova scena italiana più amati da giovani e adulti, ed è proprio durante uno di questi eventi che il cantante ha dato prova non solo del suo talento ma anche della sua premura ed educazione. In un video diffuso su Instagram da Radio Deejay, si vede proprio il cantante, durante una tappa del suo tour, rivolgersi ai papà presenti tra il pubblico.

Nel video, il cantante si rivolge al pubblico chiedendo quanti papà sono presenti e quanti di loro tengono i figli sulle spalle per aiutarli a vedere meglio il concerto. Tananai si è quindi complimentato con questi papà, manifestando stima nei loro confronti non solo a parole ma anche con un bellissimo gesto. Ha infatti invitato tutti i papà e le mamme con i figli a seguire il resto del concerto in prima fila.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio DEEJAY (@radiodeejay)

Uomini e Donne, Gemma Galgani elogia Tananai dopo il gesto fatto al suo ultimo concerto

Il gesto di Tananai ha scatenato decide di commenti positivi per il cantante. C’è chi lo ha definito “fantastico”, chi ne ha sottolineato l’umanità e chi, ancora, ha espresso gratitudine per artisti come lui. Tra i fan del cantante, che hanno condiviso ed elogiato lui e il suo gesto, c’è anche Gemma Galgani. La nota dama di Uomini e Donne, che si prepara a fare il suo ritorno in studio a settembre, ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di Tananai, sottolineandone il gesto con queste parole: “Tananai non si smentisce mai”. La dama ha dunque manifestato apertamente la sua stima per il giovane artista, esploso solo pochi anni fa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, che lo vide classificarsi ultimo. Un posizionamento ben distante da ciò che sarebbe diventato solo poco tempo dopo.

