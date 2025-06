Gemma Galgani di Uomini e Donne, chi è? Dalla grave malattia della sorella Silvana alla fine burrascosa con Fabio, fino al malore nei giorni scorsi

Gemma Galgani in lacrime a Verissimo: “Mia sorella Silvana è guarita da una malattia incurabile”

A Verissimo Le Storie nella puntata di oggi, sabato 21 giugno 2025, è stata riproposta l’interviste a Gemma Galgani di Uomini e Donne. La storia dama del dating show di Canale5 si è lasciata andare alle confessioni sulla sua vita privata non solo sentimentale ma anche familiare ed infatti non ha trattenuto le lacrime parlando della malattia della sorella Silvana che le è stata diagnostica quando era bambina.

Scendendo nel dettaglio, infatti, la sorella di Gemma Galgani, Silvana, ha avuto a soli sette anni una grave malattia. “Era piccolina quando le è stato diagnosticato un male incurabile, aveva solo sei mesi. Quando avevo 7 anni mamma è uscita con lei per andare a fare una visita e poi non l’ho più vista perché è rimasta in ospedale con lei per 3 anni”. ha confessato in lacrime Gemma Galgani di Uomini e Donne aggiungendo che adesso per fortuna sua sorella è completamente guarita, sta bene ed ha vissuto la sua vita in pieno. Nella sua vita c’è anche la sorella maggiore, Anna, che le ha fatto quasi da madre essendo più grande di lei.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e la confessione su Fabio: “Sono innamorata”

Ospite da Silvia Toffanin, Gemma Galgani di Uomini e Donne ha parlato anche del suo storia d’amore con Fabio nata all’interno del programma. All’epoca la dama era innamorata ma nei mesi successivi tra i due c’è stata una brusca rottura, Gemma ha confessato: “Mi ha sconvolto la vita, è arrivato all’improvviso e mi ha riempito di allegria. Sono quasi innamorata”. Purtroppo però la loro conoscenza non è proseguita per volere del cavaliere di Toronto e la dama torinese nonostante passino gli anni è ancora single. Spazio ha avuto durante l’intervista anche la solida amicizia di Gemma con Ida Platano: “Ci Capiamo.” Nei giorni scorsi, invece, la dama ha destato preoccupazioni per le sue condizioni di salute. , si è parlato di grave malore e malattia ma poi la situazione è ritornata serena.