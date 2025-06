Gemma Galgani: così dimentica le delusioni di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha vissuto un anno difficile nel parterre del trono over di Uomini e donne. La dama di Torino, sin dallo scorso settembre, ha cercato di mettersi in gioco tuffandosi in diverse conoscenze che, però, non solo sono finite me le hanno arrecato anche una grande delusione umana. L’ultima è quella che ha vissuto con Arcangelo, il cavaliere arrivato in trasmissione durante la seconda parte della stagione e a cui ha lasciato dubito il numero. La prima uscita e il primo bacio avevano fatto credere a Gemma di poter vivere nuove emozioni, ma tutto è finito nel peggiore dei modi.

Nadia Di Diodato dopo non scelta a Uomini e Donne: "In camerino ho pianto"/ "Gianmarco? Cosa vorrei dirgli"

Arcangelo, infatti, ha deciso di frequentare altre dame con cui, però, la frequentazione si è ugualmente interrotta. Con Gemma, tuttavia, ci sono state discussioni anche abbastanza pesanti, ma ora la dama di Torino guarda avanti e si gode l’estate.

Gemma Galgani e la vita lontano da Uomini e Donne

Mentre continuano i rumors sulla presenza o meno di Gemma Galgani nella prossima stagione di Uomini e Donne, la dama di Torino si sta godendo le vacanze. In attesa di concedersi qualche giorno di mare, Gemma si trova ancora a Torino dove si diverte partecipando con le amiche a tornei di burraco.

Uomini e Donne, Ida Platano ha un fidanzato? "C'era un uomo ma è finita"/ Torna Trono Over? "No, ecco perché"

Tuttavia, Gemma, da sempre sognatrice e romantica, attende con ansia anche il ritorno in tv di Temptation Island per sognare con le varie storie d’amore, ma anche per commentare le varie coppie in crisi. Gemma, dunque, continua a condurre la propria vita dopo le ultime delusioni affrontate a Uomini e donne sperando che la prossima stagione le regali qualche gioia in più.