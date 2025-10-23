Gemma Galgani, dopo le lacrime versate per Mario Lenti, a Uomini e Donne, ritrova il sorriso grazie al cavaliere Piero.

Gemma Galgani dimentica le lacrime versate per Mario Lenti e prova a voltare pagina grazie all’arrivo di Piero, un nuovo cavaliere che ha conquistato le attenzioni della di Torino. La puntata del 22 ottobre 2025 è stata particolarmente dolorosa per Gemma che, dietro le quinte, in uno sfogo con la redazione, si è lasciata andare ad un pianto disperato ammettendo di essersi innamorata di Mario che, però, in lei vede solo un’amica. In Mario, Gemma aveva visto l’uomo della sua vita con cui sperava di poter concretizzare il sogno di vivere un grande amore. Un sogno che, però, si è rotto lasciando in lacrime la dama di Torino che ha ammesso di essersi innamorata della persona sbagliata.

Pur avendo iniziato la stagione con tante speranze, settimana dopo settimana, Gemma ha dovuto fare i conti con i sentimenti di Mario che non ha mai visto in lei la donna della sua vita. Un momento complicato per la dama storica della trasmissione che, però, nel corso dell’ultima registrazione, ha ritrovato il sorriso.

Gemma Galgani: nuovo inizio con Piero a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo settimane di attesa, Gemma Galgani è tornata al centro dello studio per conoscere Piero, un signore che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscere lei. Dopo aver ascoltato la presentazione del cavaliere, Gemma ha deciso di dargli la possibilità di farsi conoscere.

Nel corso della prossima registrazione che dovrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana, Maria De Filippi potrebbe mostrare le immagini della cena di Gemma e Piero. Come accaduto nelle precedenti occasioni, infatti, i due dovrebbero andare a cena seguiti dalle telecamere. Con Piero, dunque, Gemma riuscirà ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dimenticando definitivamente Mario?

