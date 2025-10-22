Gemma Galgani piange disperata a Uomini e Donne per Mario Lenti: poi piovono accuse per Cinzia Paolini e Isabella.

Gemma Galgani è stata tra le protagoniste della puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2025 durante la quale la dama si è prima disperata dietro le quinte lasciandosi andare alle lacrime per Mario Lenti e, poi, in studio, ha puntato il dito contro Cinzia Paolini che è uscita proprio con il cavaliere. “Lei ha sempre cercato sappiamo che cosa, oltre all’interesse fisico…Lei nelle barche di Antonio non ci stava…Nella casa di quell’altro non ci stava…”, le parole di Gemma che ha dato il via ad una discussione dai toni infuocati.

Cinzia si è difesa esortando Gemma a non parlare di lei non sapendo nulla del suo passato ma la dama, spiazzando anche Maria De Filippi, non è rimasta in silenzio ma a continuato: “Tu in un mese qua ti sei passata tre uomini…Io non sto più zitta…”.

Gemma Galgani contro Isabella a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha poi accusato sia Cinzia che Isabella, altra dama che è uscita con Mario, di essere finte e di non essere affatto interessate al cavaliere. “Siete finte, siete fasulle…Voi avete avuto solidarietà femminile nei miei confronti per caso?” , ha sbottato Gemma mentre Isabella ha esortato la Galgani a smetterla non essendo più credibile con il suo copione. Una frase che ha letteralmente fatto infuriare la Galgani: “Mi fa ridere…Sarai credibile tu invece Isabella eh…”.

Nella discussione è intervenuto anche Gianni Sperti che ha dato ragione a Gemma attaccando le altre dame: “Anche uscire con Mario per me fa parte di un copione tuo e di Cinzia…Mario in questo momento è quello che tira di più e quindi ci uscite…Questo è quello che penso…Altrimenti l’avreste dato prima il numero a lui…”, le parole dell’opinionista. E Gemma ha concluso: “Sai cosa ti piace di più a te Isabella? La macchina di Mario…Ma poi cosa parli? Tu dopo una settimana che stavi qua già chiedevi le interviste a pagamento…”.

