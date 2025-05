Gemma Galgani, ritrova il sorriso fuori da Uomini e Donne

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino si appresta a chiudere l’ennesima stagione del dating show di canale 5 da single dopo la fine della frequentazione con Arcangelo. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Gemma continuando a conoscere solo Marina. Una decisione che ha inferto l’ennesima delusione sentimentale a Gemma che non riesce a trovare il principe azzurro.

Con l’ultima registrazione fissata per il 12 maggio 2025, è difficile pensare ad un lieto fine per Gemma che, probabilmente, dopo l’estate, tornerà nuovamente nel parterre per mettersi ancora una volta in gioco provando a cercare un uomo con cui costruire una storia. Con il cuore ancora libero, dunque, Gemma vivrà le ultime puntate del programma di Maria De Filippi con più leggerezza. Pur non avendo trovato l’amore, tuttavia, Gemma a Uomini e Donne ha trovato una vera amica ed è con lei che ha ritrovato il sorriso.

Gemma Galgani e la reunion che conquista il pubblico di Uomini e Donne

Felice, serena e super sorridente, Gemma Galgani, in attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne per le nuove registrazioni, prima di raggiungere Roma, ha deciso di concedersi una giornata serena e tranquilla in quel di Brescia raggiungendo l’amica Ida Platano. Tra Gemma e Ida, l’amicizia è nata proprio nel parterre del trono over e, nonostante Ida abbia lasciato da tempo la trasmissione, l’amicizia non è mai finita.

Legate da un affetto vero e sincero, Gemma e Ida non perdono l’occasione per vedersi e trascorrere del tempo insieme. Nei mesi scorsi, è stata Ida a raggiungere Gemma a Torino che, stavolta, ha scelto di andare a Brescia. Le due amiche si sono mostrate insieme sul profilo Instagram di Ida scambiandosi dolci parole d’affetto e baci sulla guancia. Gemma ha anche svelato di aver sbagliato, per l’ennesima volta, anche l’uscita mentre Ida ha annunciato che le due amiche si racconteranno e si coccoleranno.

