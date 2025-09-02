Dopo il bacio con un nuovo cavaliere, Gemma Galgani, a Uomini e Donne, troverà l'amore o riceverà una nuova delusione?

Gemma Galgani non delude le aspettative del pubblico storico di Uomini e donne e, sin dalle prime puntate della nuova stagione che andrà in onda da lunedì 22 settembre 2025, sarà tra le protagoniste indiscusse delle nuove puntate. Dopo aver conosciuto due cavalieri giunti esclusivamente in studio per lei, Gemma si è tuffata subito in nuove conoscenze e, nella registrazione dell’1 settembre 2025, ha già regalato il primo colpo di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dopo aver conosciuto Antonio, Gemma ha deciso di uscire ancora una volta con lui ma durante il confronto al centro dello studio spiazza tutti.

Nonostante due appuntamenti, Antonio non è riuscito a fare breccia nel cuore di Gemma che, in studio, annuncia di voler eliminare il cavaliere con cui non è scattata la scintilla. Gemma, tuttavia, come ha abituato il pubblico, non si è fermata tuffandosi subito in una nuova conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani troverà l’amore?

Gemma Galgani è uscita anche con un nuovo cavaliere, Mario, con cui c’è stato un bacio anche se il cavaliere ha deciso di uscire con un’altra dama. Gemma, da parte sua, ha deciso di tenere ancora anche Pasquale, il signore giunto in trasmissione la scorsa settimana. Cosa riserverà, dunque, il resto della stagione alla dama storica del trono over?

Gemma, nel corso degli anni, ha regalato al pubblico emozioni e colpi di scena. Tra lacrime, baci, sorrisi e il desiderio di vivere una favola d’amore, Gemma riuscirà a trovare il suo principe azzurro o anche la nuova stagione inizierà con una delusione? Il pubblico è tutto dalla sua parte anche se aspetta di ascoltare i commenti di Tina Cipollari che non tarderanno ad arrivare sin dalle prime puntate come stanno svelando le varie anticipazioni delle nuove anticipazioni.