Scintille nello studio di Uomini e Donna tra Gemma Galgani e Arcangelo: lui si schiera con Tina Cipollari e la dama sbotta.

La settimana inizia in modo movimentato per Gemma Galgani che apre la puntata di lunedì 29 settembre 2025 accomodandosi al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Antonio e Pasquale, i due cavalieri giunti in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Prima di guardare le immagini dell’esterna fatta con Antonio, Maria De Filippi spiega che Arcangelo ha criticato l’atteggiamento di Pasquale che, rivolgendosi a Tina, ha utilizzato il termine “panzerottina”.

La padrona di casa spiega così che Arcangelo ha trovato esagerato l’atteggiamento di Pasquale dando ragione a Tina Cipollari. La rivelazione della De Filippi scatena così la reazione di Gemma Galgani che punta il dito contro Arcangelo giudicando incoerente il suo attuale atteggiamento. Tra la dama e il cavaliere, così, in studio, si scatena una nuova lite.

Gemma Galgani fa notare ad Arcangelo di non essere coerente essendosi sempre scontrato con Tina Cipollari. “Se sei al primo appuntamento con una donna, cerchi di conoscerla e non prendi insieme un’altra persona“, dice Arcangelo. “Tu sei l’ultimo che deve parlare visto che a livello di valore morale vali zero. Sei di un’ipocrisia che fa pena. Tu che hai preso in giro tutte qua dentro, ma di cosa vuoi parlare tu? all’improvviso dà ragione a Tina”, sbotta la Cipollari.

“Ringrazia che parliamo di te perché quest’anno tu sparisci proprio. L’anno scorso eri qualcuno perché non c’era il confronto. Quest’anno, con questo parterre, sparisci proprio“, dice ancora la dama. “Non ti sopporto, non hai valori, non sei niente, non sei nessuno e non puoi permetterti di giudicare gli altri“, conclude.

