Gemma Galgani e Anna Tedesco lite a Uomini e Donne/ “Hai rotto, sono anni che parli!”

Lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco al Trono Over di Uomini e Donne. Non c’è tregua tra le due dame del seguitissimo dating show di Canale 5 che sono tornate nuovamente ad accusarsi in occasione di una sfilata. Anna, infatti, ha voluto sfidare in una sfilata all’ultimo voto la “nemica” Gemma Galgani riuscendo a batterla. Una vittoria che, manco a dirlo, ha innescato una vera e propria bomba all’interno dello studio televisivo con la dama torinese che ha sottolineato: “ha scelto la strada più facile per vincere”. Immediata la replica di Tina Cipollari: “quando le fa comodo le può competere con le giovani”, mentre Gianni Sperti patteggia per la Galgani sottolineando: “è una votazione sbagliata, doveva vincere Gemma. L’abito era più azzeccato per un red carpet”. Non solo, l’opinionista ha anche invitato il parterre maschile a rivotare la sfilata di Anna e Gemma, ma Tina Cipollari sbrocca dicendo: “La trovo un’ingiustizia”.

Lite Gemma Galgani e Anna Tedesco: “mettiti ‘sta corona e fatti ‘sta sfilata”

Poco dopo le parole degli opinionisti, Gemma e Anna hanno cominciato a litigare. La Tedesco ha cercato di stemperare subito la cosa dicendo:”mi sembra una discussione inutile, è un gioco, divertiamoci, tutta questa polemica per un voto. Prendiamoci le vittorie e le sconfitte. Ti ho lasciato il tappeto rosso, quello che hai sempre desiderato. Gemma stai serena. Ti dico quello che penso. Dietro tuo questo modo elegante si nasconde cattiveria. Hai rotto le scatole. Basta. Ogni puntata sei incoerente. Ti regalo questa vittoria. Io sono sempre stata Cenerentola. Se queste solo le tue gioie prenditele”. Dal canto suo Gemma ha replicato: “sei incoerente. Hai bisogno di me come suggeritrice. Io vado fiera delle mie rughe con la mia testa e la mia esperienza”. La vittoria di Anna Tedesco però non è stata apprezzata non solo da Gianni Sperti, ma anche dalla dama Valentina. Sta di fatto che le parole di Gianni e Valentina hanno fatto letteralmente infuriare la Tedesco che, dietro le quinte del programma, si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo: “hai rotto le scatole! Sono undici anni che parli! Undici anni che ti sento! Pigliati ‘sta vittoria, mettiti ‘sta corona e fatti ‘sta sfilata! Se queste sono le tue gioie prenditele”.

