Gemma Galgani e Anna Tedesco, lite per Marcello/ Uomini e Donne: “tutti con i miei..”

Gemma Galgani e Anna Tedesco litigano per Marcello. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si èresenta in passerella con un abito molto elegante sfoggiando tutto il suo fascino. La sfilata di Marcello conquista i voti alti di Gemma Galgani e Anna Tedesco che, dopo aver discusso in passato per altri uomini, tornano a discutere per la decisione di Marcello di non concedere l’escusiva a nessuna. “E’ stiloso”, commenta Gemma. “Vi perdete delle espressioni di Gemma, è come se avesse visto un uomo per la prima volta”, commenta Tina. “L’ho visto con il lupetto e mi ha stupito perchè ieri sera l’avevo visto con la camicia a righe come i calzini e quindi gli ho dato 10”, risponde Gemma. “Ma lei non ha dato 10 all’abbigliamento”, commenta ancora Tina lanciando una frecciatina alla dama di Torino che, però, non raccoglie la provocazione.

Gemma Galgani e Anna Tedesco lite a Uomini e Donne per Marcello

Sia Anna Tedesco che Gemma Galgani danno un voto altissimo a Marcello il cui fascino non passa inosservato. Le due dame si scambiano così alcune battuta dalle quali viene fuori la rivalità che c’è tra le due dame. Ad intromettersi nella discussione, poi, è anche Aurora. Di fronte all’interesse che sia Anna che Aurora provano per Marcello che ha chiesto prima il suo numero di telefono e poi quello delle altre dame, sottolinea come molte dame del parterre continuino a mettere gli occhi sui suoi “uomini”. Tina Cipollari, però, le fa notare che, in realtà, non sono i suoi uomini, ma solo persone che sta conoscendo.

